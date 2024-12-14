В 2025 году участники боевых действий и их родные смогут получить скидки на некоторые услуги.

Военные и их близкие имеют право на некоторые льготы от государства. Претендовать на них можно после официального получения звания участника боевого действия. Скоро это будет проще, ведь статус УБД можно будет оформить на портале "Дія".

Мы рассказали, какими будут льготы для УБД в 2025 году, и какие документы нужны для их оформления.

Что положено участнику боевых действий в 2025 году

Льготы для военных прописаны в Законе Украине "О статусе ветеранов". Согласно закону, обладатели статуса УБД и их ближайшие родные имеют право на такие скидки:

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75% на квартплату;

75% на оплату коммунальных услуг или 100% для лиц с инвалидностью;

75% на топливо для отопления дома, если в жилье нет центрального отопления.

Также УБД могут претендовать на такие льготы:

бесплатные лекарства по рецепту;

бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах;

бесплатная путевка в санаторий;

первоочередное зачисление в украинские вузы на бюджет;

освобождение от уплаты некоторых налогов;

бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршруток).

Льготы на коммуналку для УБД, бесплатные лекарства и проезд также распространяются на родных военных.

Какие документы нужны для оформления льгот

Для получения льгот после получения статуса УБД необходимо подать заявления для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, и на получение льгот на оплату ЖКХ. Их нужно предоставить в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Также нужно иметь такие документы:

паспорт и ИНН;

удостоверение УБД;

два вышеупомянутых заявления.

Их может подать сам ветеран лично или прислать заказным письмом.

Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно показать удостоверение УБД.

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