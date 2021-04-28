В больницах нельзя создавать пункты вакцинации от коронавируса, считает врач-инфекционист Андрей Александрин.
Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".
"Для меня странно, когда начинают готовиться к вакцинальному процессу при COVID-19, у меня вопрос к главному санитарному врачу Виктору Ляшко - чем отличается процесс вакцинации против COVID-19 от процесса вакцинопрофилактики при гриппе, кори и других вакциноуправляемых инфекциях? Я как специалист скажу - ничем. Когда в 2021 году чиновники Минздрава заявляют, что будут созданы две тысячи пунктов вакцинаций в лечебных учреждениях - это катастрофа для нашей страны", - сказал он.
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По словам врача, вакцинация от коронавируса во всем мире организовывается в "полевых" условиях - для минимального привлечения людей в медучреждения. В связи с этим он напомнил о случаях внутрибольничных инфекций в Украине.
"И когда человек приходит в лечебное учреждение и стоит в очереди, он подвергается огромному количеству инфекционных рисков и может заразиться разными инфекциями, не только COVID-19. До качественного инфекционного контроля нам еще очень далеко", - сказал он.
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