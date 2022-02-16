В управлении СБУ области заверили, что случаев приезда таких людей пока что не фиксировали.

Жителей Львовской области просят помочь Службе безопасности Украины выявлять провокаторов, которые могут прибыть в регион для дестабилизации ситуации.

Об этом в Facebook написала член общественного совета при управлении СБУ Львовской области Галина Янко.

"Мы все понимаем, что сейчас дестабилизация оккупантам очень нужна. Поэтому просьба ко всем жителям Львовщины и к риэлторам – сообщать о лицах мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет, которые могут как лично, так и через посредников, снимать квартиры в регионе. Характерно, что эти люди говорят по-русски и не владеют украинским", - говорится в заметке.

Янко также отметила, что при возможности необходимо сообщать правоохранителям паспортные данные и номера мобильных телефонов таких лиц.

В комментарии корреспонденту УНИАН Янко сказала, что пока нет достоверной информации, откуда могут приехать эти люди.

"Есть неподконтрольные территории, и эти лица могли туда прибыть из разных мест. В частности, могут те, что воевали в Сирии, в Чечне на стороне оккупантов. Как будут попадать в страну? Насколько мне известно, СБУ постоянно разоблачает тех, кто еще до момента нынешней эскалации заехал под тем или иным предлогом. Однако не исключено, что будут пытаться проехать и сейчас. Все должны быть бдительными. Если у правоохранителей есть такая информация, значит, все мы должны помочь им в поиске тех, у кого есть недобрые намерения у нас что-то совершить", - добавила она.

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В пресс-центре управления СБУ Львовской области заверили, что случаев приезда таких людей пока что не фиксировали.

"Мы еще никого не задерживали, никто к нам не заезжал. Откуда могут приехать – такой информации тоже не имеем. Но ситуация напряженная, поэтому все должны быть бдительными", - сказала пресс-секретарь управления СБУ в области Роксолана Яворская.

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