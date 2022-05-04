Кремль вряд ли приказывает насиловать женщин и маскировать взрывчатку в квартирах мирных украинцев, уверен он.

Бесчеловечную жестокость российских оккупантов в отношении мирных украинцев не стоит расценивать как приказ командования. Эти действия соответствуют их ментальному развитию.

Об этом заявил журналист и блогер, который проводит регулярные интервью с пленными российскими военнослужащими, Владимир Золкин в эфире OBOZREVATEL.

По его мнению, Кремль не распоряжается насиловать женщин или оставлять взрывчатку в домах мирных украинцев.

"Это не приказ, это ментальность. Это дикари. Люди удивляются асфальтированным дорогам, даже унитазам. А то, что в изоляторах, где они сейчас находятся, почти у каждого конвоира iPhone, это вообще слом их мира", – заявил Золкин.

Журналист отметил, что командиры намеренно обрезают солдатам все средства коммуникации, чтобы те могли сдаться в плен и сдать за вознаграждение российскую боевую технику.

"Им их командиры умышленно обрезают все средства коммуникации. Еще они боятся и их интеллектуальные способности не дают им возможности задуматься над этим всем", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты систематически убивают и издеваются над мирными украинцами. Мир ужаснули зверства русских в Буче и Бородянке на Киевщине, а также в других украинских городах, которые были под временным контролем варварской армии Путина.

В частности, в одном из освобожденных от оккупантов городов Украины военные РФ убили женщину, а ее ребенка они примотали к трупу. Более того, между ними оккупанты прикрепили мину.

А в Мариуполе Донецкой области оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Ребенок поседел, а женщина умерла.

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