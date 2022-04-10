Мужчина без обеих ног хотел вернуться на службу, но в военкомате ему отказали. Воин нашел выход.

Ветеран российско-украинской войны без обеих ног Виктор Бернов вернулся на службу.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В 2016 году Виктор подписал контракт и пошел служить в 131-й отдельный разведывательный батальон на должность главного сержанта взвода и старшего механика-водителя. Немало времени мужчина провел в горячих точках в зоне АТО. Через год он получил тяжелое ранение, спасая собратьев. В результате тяжелого ранения потерял обе ноги, но не потерял силы духа.

"Свое ранение боец получил в 2017 году в Донецкой области. Крикнул: "Всем ложиться!"- и ногой отбросил гранату. Не хватило буквально доли секунды. Бойцу взрывной волной оторвало обе ноги до колен. Военной санавиацией его доставили в Харьков. Так своим телом он спас собратьев, которые находились рядом", - рассказал один из товарищей Виктора в комментарии "Фактам".

Свою несокрушимость воин неоднократно доказывал и на соревнованиях "Игры героев". В быту Виктор вполне самостоятелен. Он выполняет всю мужскую работу и ловко водит комбайн.

"Когда северный агрессор снова напал на нашу землю, Виктор Владимирович обратился в местный военкомат, чтобы взяли на службу в армию. Отказали. Так было и в бывшей воинской части. Но Виктор Бернов не смирился с этим. Сейчас он несет службу на одном из блокпостов. Его подвиг вдохновляет. Им восхищаются, потому что он — настоящий герой. С такими защитниками нас не одолеть", - рассказал местный журналист Павел Диброва.

Как сообщал УНИАН, ранее двое украинских военных 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев поженились прямо на передовой.

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