Более 400 человек считались в таких списках.

Почти 20% украинцев, вернувшихся из плена России, находились в списках пропавших без вести.

Как сообщил представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко во время круглого стола в Military Media Center, в отношении таких людей не было никакого подтверждения, доказательных фактов того, что они находятся в плену.

"Если есть хоть маленькая надежда, что человек жив, мы будем требовать от российской стороны возвращения его домой. Работа не прекратится, пока мы не вернем всех, живых и погибших", - сказал Охрименко.

Также он добавил, что общее количество возвращенных из российского плена составляет 2235 человек.

Охрименко подчеркнул, что согласно Женевским конвенциям возвращение пленных предусмотрено после военных действий. Несмотря на это, Украина делает невозможное освобождая людей из плена именно сейчас.

Возвращение пленных из русской неволи: что известно из актуального

В начале апреля в Украину из плена вернулись 12 человек. Из них пятеро были тяжелоранеными. Также среди украинцев было двое гражданских.

10 апреля стало известно об освобождении из неволи одной сотни пленных. В частности среди них были те, кто защищал Гостомель и Мариуполь.

На Пасху глава ОП Андрей Ермак проинформировал о возвращение еще 130 украинцев. Этот крупный обмен происходил в несколько этапов в течение последних перед праздником дней.

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