Оценку стоимости восстановительного ремонта для разрушенного жилья начали проводить с Гостомельской ОТГ, там более 3000 пострадавших домов.

Волонтерский проект по восстановлению разрушенных домов в Киевской области стартовал в Гостомеле.

Об этом сообщает глава Гостомельского ВЦА и депутаты на своих страницах в соцсетях.

Проект называется "Повернися додому". Его задача - сбор информации у жителей городов, сел и поселков Киевской области о повреждении их жилья в результате преступных военных действий российских оккупантов и последующая бесплатная экспертная фиксация и оценка нанесенных разрушений.

Первый этап проекта по сбору заявок о разрушенном жилье длился 2 месяца. Жителей Киевщины просили заполнить заявку в специальном чат-боте по восстановлению жилого фонда Киевской области www.t.me/Rebuildukrainebot.

"Проект получил сотни заявок от людей, чьи дома пострадали в результате войны. Кто утратил жилье полностью, кому-то нужен частичный ремонт. Мы обработали первые заявления и начали выезды судебных экспертов и юристов на места для проведения оценки ущерба, не дожидаясь делегаций чиновников, ведь скоро осень и люди хотят начать восстановление как можно быстрее", – уточняют волонтеры.

Оценку стоимости восстановительного ремонта для разрушенного жилья начали проводить с Гостомельской ОТГ, там более 3000 пострадавших домов.

Проект реализует ОО "Медіаоборона" и эксперты "Центра Экспертизы Собственности" и при поддержке Адвокатского объединения "Принцип".

"Мы как общественная организация бесплатно помогаем людям вовремя фиксировать и справедливо оценить нанесенный ущерб, что позволит людям как можно быстрее приступить к восстановлению домов, а соответственно и быстрее вернуться домой. Более того, мы стараемся сделать все возможное, чтобы алгоритм, по которому работает наша экспертная команда, был учтен в методику оценки, над которой работает Кабинет Министров и на которую так все ждут", - поясняет адвокат и депутат Киевского областного совета Денис Демин.

Команда проекта проводит фиксацию нанесенного ущерба, оценку стоимости восстановительного ремонта с оформлением всех соответствующих документов бесплатно. Также юристы объясняют алгоритм действий, необходимый для получения компенсации. К сотрудничеству приглашены лицензированные судебные эксперты, имеющие свидетельства, выданные Министерством Юстиции, местные депутаты и депутаты Киевского областного совета.

Напомним, ранее проект Медиаоборона собирал средства на ремонт военной техники. Также, волонтеры Гуманитарного штаба Медиабороны осуществляют доставку и оказание гуманитарной помощи в Киевской области.