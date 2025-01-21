Режиссер Екатерина Горностай рассказала, какие смыслы закладывала в ленту.

Фильм "Стрічка часу" украинского режиссера Екатерины Горностай об украинских школах во времена полномасштабной войны вошел в основную конкурсную программу 75-го Берлинского международного кинофестиваля, который состоится с 13 по 23 февраля 2025 года. Документальная полнометражная лента будет бороться за главный приз - "Золотого медведя".

"Стрічка часу" - документальная картина об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учить и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях. Снятый без закадрового голоса, интервью и реконструкций, фильм предлагает глубокий взгляд на борьбу украинского народа за сохранение образования, за свое существование и идентичность. Он показывает, как война в Украине влияет на повседневную жизнь учеников и учителей, и вызовы, связанные с попыткой сохранить образование и ощущение нормальной жизни в условиях постоянной опасности.

Горностай, которая выступила режиссером и сценаристом фильма, рассказала о ленте. Она показала, как проходит обучение украинских детей во времена полномасштабного вторжения. В частности, как они учатся в укрытиях, частично разрушенных школах, а также онлайн-обучение, которое возникло из-за угрозы обстрелов.

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"Стрічка часу" - это элемент турникета: важно зафиксировать время наложения кровоостанавливающего устройства, чтобы не потерять обескровленные ткани. Сейчас каждый школьник, к сожалению, знает, что такое турникет и для чего его используют, ведь теперь это изучают и в школе. Мы акцентировали свое внимание на обыденности и простых школьных опытах, таких как слезы на празднике первого звонка, старшеклассник в роли святого Николая, разноцветные ленты в руках выпускников. Все это, конечно же, содержит контекст войны теперь: школьники часто учатся в укрытии из-за тревоги, директор показывает разрушенную и законсервированную часть школы, пока в другом крыле идут уроки, а на онлайн-выпускном звучит звонок, эвакуированный из Бахмута. Война вошла в эту обыденность очень глубоко, но нам ничего не остается, кроме как продолжать жить и учиться", - отметила Горностай.

Идею фильма об образовании во времена войны предложил общественный союз "ОСВИТОРИЯ", который выступил исполнительным продюсером. Производителем фильма стали 2BRAVE PRODUCTIONS.

"Создавая этот фильм, мы понимали, что апеллируем к универсальным общепонятным ценностям. Школа и образование - это то, что важно для каждого человека в мире. А Екатерина умеет найти уникальный подход - как отразить это глубоко и тонко на большом экране. Война изменила жизнь украинских педагогов. Кажется, мы смогли уловить этот маркер времени, эту ленту", - указали Ольга Брегман и Наталья Либет, соучредители 2BRAVE PRODUCTIONS и продюсеры фильма.

Это уже второй полнометражный фильм Екатерины Горностай на Берлинале. Ее полнометражный игровой дебют "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Юношеского жюри программы Generation 14+ Берлинале в 2021 году.

"Стрічка часу" - уникальная хроника года из жизни украинских школ, учеников и учителей из разных регионов страны. От Харькова и Запорожья до Киева, Чернигова, Черкасс, Одессы, Николаева, Очакова, Каменского, а также городов и поселков, таких как Буча, Бородянка, Заречное.

Один из героев фильма, Борис Ховряк, во время съемок работал учителем, а сегодня стоит на защите Украины в рядах Сухопутных войск ВС Украины, как и многие другие педагоги, которые стали на защиту Родины.

Картина снята на частные средства без привлечения государственного финансирования. По замыслу команды, работавшей над фильмом, картина - это не только хроника обучения во время войны. Это история о силе нации, воплощенную в конкретных человеческих лицах, и инструмент культурной дипломатии.

"Мы хотим напомнить миру, что война в Украине продолжается, а ее дети и учителя платят чрезмерную цену за возможность воспользоваться базовым человеческим правом - правом на образование. Этот фильм должен стать средством привлечения внимания к нашей борьбе. Я верю в его мощный потенциал вызвать эмпатию и стать платформой для диалога в творческих, академических, правозащитных и политических кругах", - добавила Зоя Литвин, основательница ОСВИТОРИИ и исполнительный продюсер фильма.

Целью картины является привлечение внимания к образованию в Украине во время войны, а также сбор средств для восстановления школ, разрушенных войной. Они позволят отремонтировать и оборудовать школы, чтобы учебный процесс продолжался несмотря на войну.

К слову, "Стрічка часу" - это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основной конкурс - последний раз это был фильм Киры Муратовой "Три истории". Юбилейный 75-й Berlinale пройдет с 13 по 23 февраля, а председателем жюри основного конкурса в этом году станет режиссер Тодд Гейнс.

Напомним, ранее фильм о войне в Украине с Александром Рудинским номинировали на кинопремию BAFTA. "Камень, ножницы, бумага" будет бороться за победу в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

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