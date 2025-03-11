Украинцы и в дальнейшем выступают категорически против мира "на любых условиях".

Подавляющее большинство опрошенных украинских граждан считают, что текущей целью России в войне является уничтожение Украины как государства и украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в течение 14 февраля-4 марта 2025 года.

В частности, социологи спросили у украинцев о том, какой они видят текущую цель России в войне против Украины по состоянию на сейчас.

Ответы показали, что подавляющее большинство опрошенных украинцев - 66% - считают, что сейчас целью России является уничтожение Украины и украинцев. Из них, 28% убеждены, что Россия хочет или осуществить физический геноцид украинцев, а 38% - или захватить всю / большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

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Кроме этого, еще 14% считают, что Россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство.

7% опрошенных считают, что Россия хочет захватить весь Донбасс и Херсонщину и Запорожье.

Лишь 4% ответили, что Россия желает сохранить контроль над нынешними оккупированными территориями и не претендует на другие.

Еще 3% считают, что Россия стремится "денацифицировать" и демилитаризовать Украину без посягательств на суверенитет.

Остальные 7% затруднились ответить на вопрос.

Таким образом, 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, от официальных лиц, экспертов, журналистов стран Западных партнеров, а также и от отдельных украинских субъектов, часто можно услышать, что украинцы "очень устали" и якобы во что бы то ни стало хотят мира.

"Украинцы действительно устали, но мы во всех наших опросах видим, что украинцы до сих пор категорически против мира "на любых условиях". То есть несмотря на усталость воля к борьбе остается неоспоримой и большинство украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется", - подчеркнул Грушецкий.

Он добавил, что украинцы довольно гибкие и готовы обсуждать даже болезненные варианты завершения войны. В то же время украинцы готовы и дальше отстаивать свои "красные линии" (которые заключаются в выживании украинской нации, сохранении суверенитета и гарантиях безопасности) и точно не собираются просто складывать оружие и сдаваться на милость врагу.

Как проводился опрос

В этом исследовании было опрошено 1029 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Война в Украине - позиция США

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения. В частности, по его мнению, Украина должна будет пойти на уступки относительно земель, захваченных Россией с 2014 года, как часть любого соглашения о прекращении войны.

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