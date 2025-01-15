Это уже 14-е голосование за режим военного положения в Украине.

Верховная Рада 15 января продлила действие режима военного положения в Украине до 9 мая 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отмечает, что за президентский законопроект об утверждении указа президента Украины "О продлении срока военного положения в Украине" (регистрационный номер 12404) проголосовали 315 народных депутатов.

Им продлен режим военного положения с 8 февраля 2025 года до 9 мая 2025 года.

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Продление режима военного положения в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней.

Это уже 14-е голосование за режим военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию парламент продолжал в ноябре 2024-го - до 7 февраля 2025 года.

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