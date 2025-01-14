Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней.

Согласно законопроектам №12404 и 12405 от 14 января 2025 года, зарегистрированных на сайте парламента, режим военного положения и всеобщая мобилизация будут продлены с 8 февраля 2025 года до 8 мая 2025 года.

Следующее голосование в Раде за продление режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине будет уже 13-м с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали в ноябре 2024-го - до 7 февраля 2025 года.

Военное положение и мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, прекращение боевых действий не является основанием для отмены военного положения в Украине, сказал глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Для того, чтобы отменить режим военного положения, по его словам, должны быть гарантии безопасности.

Военный Николай Мельник сказал, что надо сделать, чтобы не пришлось мобилизовать 18-летних в Украине. Для этого, по его мнению, прежде всего нужно "навести порядок в мобилизации, что включает борьбу с коррупцией в системе мобилизации, и в бронировании стратегических предприятий".

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