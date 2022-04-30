Сообщается, что около 600 человек удалось вывезти из сел Русская Лозовая и Лесное.

Из освобожденного села Русская Лозовая на Харьковщине, эвакуировали около 600 человек, которые в течение двух месяцев жили в оккупации.

Как сообщил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, вывезти мирное население удалось благодаря харьковскому спецподразделения "Азова".

Билецкий подчеркнул, что спасение украинцев – одна из важнейших задач на войне против России. Он отметил, что около 600 человек находились в осаде в селах Русская Лозовая и Лесное.

"Два месяца эти люди жили в оккупации. Уехать им разрешали только в Россию. Сегодня они – на родной земле", - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, днем 29 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию об освобождении Русской Лозовой. Именно оттуда оккупанты вели прицельный огонь по инфраструктуре и жилым районам Харькова.

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять в сети информацию об увольнении населенных пунктов из-под оккупации. По ее словам, такие сообщения вредят обороне государства.

Она рассказала, что днем 29 апреля известный блогер заявил об освобождении села Русская Лозовая Харьковской области, обнародовав "две вещи, которые не надо было публично писать". Минобороны в связи с множеством запросов пришлось подтверждать информацию, а вечером в селе произошло обострение – враг активизировался.

В результате в Русской Лозовой - один погибший и 12 раненых.

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