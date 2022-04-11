Всего за шесть недель войны России против Украины почти две третьих всех украинских детей были вынуждены покинуть свои дома.

В Украине из-за войны недоедает около 1,6 миллиона детей, это половина из тех, кто остался дома.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник директор программ чрезвычайных программ ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн, пишет CNN.

"В Украине подвергаются атакам дети, семьи, общины. Из 3,2 млн детей около половины недоедает. Атаки на системы водоснабжения и энергообеспечение оставили 1,4 млн человек без доступа к воде на территории Украины, еще 4,6 млн человек имеют лишь ограниченный доступ", - сказал Фонтейн.

Фонтейн добавил, что ситуация в Украине еще хуже в Мариуполе и Херсоне, "где дети и их семьи неделями сидят без водоснабжения и канализации, без регулярных поставок еды и медицинского обслуживания. Они прячутся в своих домах и под землей, ожидая, когда закончатся бомбардировки и насилие".

Он уточнил, что всего за шесть недель войны России против Украины почти две третьих всех украинских детей были вынуждены покинуть свои дома. Они были вынуждены оставить все: свои дома, школы и зачастую членов своих семей.

"Закрытие школ по всей стране влияет на обучение и будущее 5,7 миллиона детей школьного возраста и 1,5 миллиона студентов высших учебных заведений. На Донбассе целое поколение детей уже стало свидетелем того, как их жизнь и образование перевернулись с ног на голову за последние восемь лет конфликта", - сказал Фонтейн.

Представитель ЮНИСЕФ также высказал обеспокоенность из-за наличия "взрывоопасных последствий войны", которые могут стать причиной смерти или травм у детей, а также препятствовать детям получать образование по всей стране.

Как сообщал УНИАН, в Организации Объединенных Наций за время войны уже зафиксировали более 1,8 тысячи погибших среди гражданского населения. В частности, среди 1 тыс. 842 погибших: 474 мужчины, 301 женщина, 28 девочек и 50 мальчиков, а также 70 детей и 919 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

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