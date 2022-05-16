У восьмилетнего ребенка на спине был вырван кусок мяса.

Восьмилетний ребенок, написавший "Мариупольский дневник", до сих пор в заблокированном городе.

Об этом на брифинге сообщил фотограф Евгений Сосновский.

По словам Сосновского, этот мальчик – сын его племянницы. Мариуполец рассказал, что брата его жены, его дочь, сына и жену обстреляли.

У восьмилетнего мальчика на спине был вырван кусок мяса, у девочки – рассеченная голова.

"Мы собирались с женой идти к бабушке, стук в дверь. Открываем. Стоит наша племянница с двумя детишками – мальчик 8 лет и дочь 15 лет, в пыли все и в крови. "Нас обстреляли, мы ранены", - говорят. Отец (брат моей жены) тоже ранен, он уже не смог идти… Как она дошла до нас – не знаем, потому что был очень мощный обстрел. И я всегда говорю, что это мать-героиня, потому что она спасла своих детишек, она даже не знала, что у нее на ноге еще две дыры, и с одной почти фонтаном шла кровь… Когда мы увидели ее раны, то был шок", – рассказал Сосновский.

По словам фотографа, украинские военные помогли им - дали медикаменты.

"Мы сделали первую перевязку, дети очень плакали по ночам. Раны большие. Очень тяжело делать перевязки в таком состоянии", - вспоминает он.

Именно этот раненый мальчик вел дневник, который стал известен на весь мир.

"Этот раненый ребенок писал дневнику. Сам по собственной инициативе. В этих нескольких страницах было больше историй о войне, чем в толстых томах", - отмечает родственник мальчика.

До сегодняшнего дня спасти семью не удалось.

"Пока этот мальчик остается в Мариуполе. Мы прилагаем все усилия, чтобы вывезти их оттуда. Это не так просто", - добавляет фотограф.

Как писал УНИАН, в начале мая Евгений Сосновский опубликовал несколько страниц из детской рукописи. В дневнике, фото страниц которого облетели весь мир, мальчик пишет: "У меня умерли две собаки, бабушка и умер мой Мариуполь". Погибших бабушку и собак мальчик нарисовал как ангелов - с крыльями.

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