Международная поддержка и партнерство с Польшей становятся ключевыми в послевоенном восстановлении.

На сегодня масштабы разрушений в Украине от полномасштабной войны оцениваются в около $500 млрд. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили участники Международного форума Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA 2024.

"Эта агрессия ежедневно уничтожает наши здания, социальную инфраструктуру, убивает людей, заставляет их покидать свои дома, перевозить предприятия в другие более безопасные для ведения бизнеса места. Сейчас масштабы разрушений в Украине составляют примерно $500 млрд. Это огромная сумма. И эта сумма на самом деле ежедневно увеличивается", - сказал заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.

По словам заместителя министра, государство планирует в этом году восстановить инфраструктуру и объекты на сумму около $15 млрд. Однако основные бюджетные ресурсы пока направлены на оборону и обеспечение потребностей ВСУ.

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Народный депутат, сопредседатель депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Артем Ковалев подтвердил приведенные цифры и добавил, что важную роль в поддержке и восстановлении нашего государства играет Польша, и в будущем сотрудничество стран будет увеличиваться. Поэтому сторонам важно углублять трансграничное сотрудничество и вводить совместные инфраструктурные проекты.

"Мы уже начинаем сотрудничество с польской стороной. Польское агентство инвестиций уже зарегистрировало более двух тысяч польских компаний, которые готовы участвовать в восстановлении Украины. Это в основном компании строительные, которые готовы строить дороги, мосты, помогать нам с восстановлением жилого фонда", - сказал нардеп и отметил, что, в свою очередь, украинцы открыли в Польше 26 тыс. компаний.

Депутат Сейма Польши, председатель польско-украинской парламентской группы Марцин Босацкий добавил, что Польша уже предоставила Украине помощь на уровне почти 5% своего ВВП. Он также отметил необходимость укрепления сотрудничества между польскими и украинскими предприятиями, в частности в производстве дронов и других военных технологий.

"Мы хотим дальше с вами сотрудничать. Это может быть сотрудничество в сбивании ракет. Нам надо иметь общее решение на то, что мы это можем делать. Должно быть сотрудничество польских и украинских предприятий. Украинские военные частные предприятия очень хорошие и энергичные. И наши предприятия должны сотрудничать с вашими. У нас очень хорошие дроны - например, WB Electronics. Это группа, которая вам эти дроны продает. И такое сотрудничество надо только увеличивать", - сказал Босацкий.

В свою очередь, народный депутат, сопредседатель депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий заявил, что украинская и польская стороны уже договорились о создании совместных групп для работы по получению предвступительной финансовой помощи для украинских реформ.

"Польский опыт здесь является неоценимым как на уровне государства, так и на уровне местного самоуправления. Мы формируем эти группы, которые начинают работать с нашими министерствами на базе нашей парламентской группы сотрудничества Украины и Польши для того, чтобы эта работа была эффективной и ускорила наше движение в Евросоюз", - заявил депутат.

Заявления Польши о помощи в защите украинского неба

31 октября стало известно, что глава польского МИД Радослав Сикорский надеется, что НАТО и США изменят свою позицию и позволят сбивать российские ракеты над территорией Украины силами ПВО союзников.

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