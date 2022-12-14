Там заявили, что восстановление Украины необходимо для предотвращения перерастания этого кризиса в голод и нищету для миллионов украинцев.

Масштабы разрушений, которые повлекла война в Украине требуют мощной международной поддержки, которая выходит далеко за пределы гуманитарной помощи.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что серьезные разрушения жилых домов и инфраструктуры потребуют много лет на восстановление.

"Война в Украине - это непрекращающийся гуманитарный кошмар ... и со снижением температуры становится все хуже", - отметил он, добавив, что 400 генераторов были розданы объектам критической инфраструктуры Украины.

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"Еще тысячи закупаются или уже отправлены в Украину из-за рубежа. Но все это – капля в море", - отметил он.

По словам Гутерриша, масштабы разрушений по всей стране потребуют мощной поддержки со стороны международного сообщества, и она будет выходить далеко за рамки гуманитарной помощи.

"Мы должны инвестировать в восстановление и реконструкцию Украины, чтобы предотвратить перерастание этого кризиса в бедность, голод и нищету для миллионов украинцев.И мы должны работать вместе, чтобы создать условия для установления мира в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международного права", - подытожил он.

Украинские беженцы в ЕС

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.

Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, по этой причине из Украины могут выехать еще 2-3 млн человек.

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