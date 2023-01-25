Процедура взятия на воинский учет женщин осуществляется на общих началах, как и для мужчин, но имеет некоторые особенности.

В Украине осенью 2022-го года был принят закон о воинском учете для женщин. Составлен список профессий, представительницы которых по собственному желанию могут встать на учет, сделать это обязательно должны только женщины-медики.

Юрист-волонтер Евгений Промский рассказал, отличается ли процедура взятия на воинский учет женщин и мужчин, сообщает ZN.UA. Так, представительницы профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, берутся на учет по их желанию.

Женщины, получающие сейчас образование по медицинской или фармацевтической специальности, после выпуска получат временное удостоверение военнообязанного на 30 дней. За этот период они должны явиться в военкомат и встать на воинский учет, определить их пригодность к службе и получить военно-учетный документ.

Видео дня

В-третьих, женщины после получения образования по медицинской или фармацевтической специальности, не получившие военно-учетный документ до начала 2023 года, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026-го.

Воинский учет женщин в Украине

В октябре 2022-го года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О военном долге и военной службе", которым устанавливается постановка женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию. Речь идет о женщинах, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне.

А женщины с медицинской профессией должны обязательно встать на воинский учет.

Вас также могут заинтересовать новости: