Военные посоветовали мэру Днепра Филатову не скулить, а отвечать за свои поступки (видео)

Защитники записали ответ на обращение Бориса Филатова, в котором он жалуется на множество уголовных дел в отношении него и чиновников мэрии Днепра. В видео, опубликованном в Instagram, бойцы многих подразделений возмущаются попытками Филатова прикрыться военными в ряде коррупционных скандалов вокруг его команды.

"Не прикрывайся бойцами, военными! Все знают, что ты – вор", – сказал боец с позывным "Медведь".

Военный с позывным "Тоха" возмутился тем, что Филатов оскорблял семьи защитников, их матерей, жен, детей, а сейчас просит помощи у военных и предъявляет претензии правоохранителям. "Хочу от себя сказать: Борюсик, беги, пока не поздно!", – отметил он.

Видео дня

Военный с позывным "Дюшес": "Альбертович, что-то риторика сильно меняется, когда за ж#пу прихватили. Ты поливаешь грязью жителей, а теперь весь такой хороший и правильный. То, что ты мастер переобуваться, знают все".

Боец с позывным "Талиб" посоветовал Филатову не скулить, а отвечать за свои поступки.

"Не надо скулить, не надо жалких этих видео записывать. Надо начинать отвечать за свои поступки, которые вы совершили за годы своего управления городом, если так можно сказать", – подчеркнул он.

Военный с позывным "Якудза" сообщил, что мэра Днепра никто не уважает в городе, потому что все знают его как главного коррупционера Украины.

Вместе с тем, боец с позывным "Пума" отметил, что Филатов должен ответить за содеянное им. "Я в жизни не видел более циничного, более лживого, более самовлюбленного существа. Столько, сколько он совершил зла со своей командой для Днепра, для наших горожан, не сделал еще ни один человек. Он обязательно должен ответить за свои злодеяния", – резюмировал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе мэр Днепра Филатов записал видеообращение, в котором заявил, что дела по коррупции, открытые против него и его команды, являются давлением.

Ранее депутаты городского совета Днепра из партии "Пропозиція", которую в городе возглавляет мэр Борис Филатов, попали в громкий скандал, поехав вместе с супругами и подругами отдыхать на элитный курорт Vakkaru Maldives на Мальдивах вместо участия в международной конференции по восстановлению города. Тогда журналисты обратили внимание на вопиюще дорогие драгоценности компании. В частности, депутат от "Пропозиції" Евгений Кривошеев, который также отвечает у Филатова за землю и строительство, приехал на Мальдивы с женой Ольгой, которая оделась в драгоценности на сумму свыше €50 000: колье Van Cleef – €12 900, браслеты – €6600 и €4950, Cartie за €14 400, серьги за €4450.