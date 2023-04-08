Военный отмечает, что никого первым не толкал.

Военный 19-го стрелкового батальона Артур Ананьев, которого во время богослужения в храме УПЦ МП Хмельницкого 2 апреля избил московский поп, рассказал шокирующие детали происшествия, которое запустило в области волну "УПЦ МП-паду".

В интервью LB.ua Ананьев пояснил, что в тот день пришел в храм с единственной целью - донести как можно большей аудитории вред деятельности Московского патриархата. Военный говорит, что сам является православным верующим, но выступает против работы церкви, связанной с РПЦ русских.

"Я вошел в храм. Но сначала где-то минут 10-15 стоял, слушал службу. А потом я подошел ближе к кафедре и выкрикнул фразу. Сразу на меня полетели священники с пинками. Наверное, чтобы оправдать для людей мое избиение они крикнули, мол, это я сбросил Евангелие. Хотя даже на видео видно, что священник сам бросил его на пол", - вспоминает Артур.

Видео дня

Военный подчеркивает, что никого не толкал: "На самом деле толкали все именно меня. Когда завязалась драка, он (поп - УНИАН) сам толкнул кафедру, с которой упала книга. У меня до сих пор перед глазами священник, летящий на меня. Хватает меня за руки, начинает бить ногами. Хотел бросить меня на землю. В это время я уже не видел, что происходило за кафедрой. Только слышал, что это я бросил Евангелие. Хотя я не касался вообще Евангелия".

Ананьев хорошо знает нападавшего. Ранее военный уже виделся с Игорем Слободяном, когда тот со своей группировкой "Православное братство", куда, по словам Артура, входят и криминальные авторитеты, ездил по церквям области и отговаривал громады переходить в ПЦУ.

Ананьев говорит, что его били пятеро, в том числе местный "авторитет" с прозвищем "Мойка", тот был в черной рясе. "Думаю, что все люди, которые меня били, как раз из этого их "силового батальона" - братства. Этих лиц сейчас устанавливает следствие. Я не хочу разглашать всю информацию, чтобы не помешать следствию. Если захотят вручить еще кому-то подозрение, то этот человек тоже может убежать и избежать наказания", - сказал он.

Сейчас Артур находится в городской больнице. Помимо закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, есть подозрение на повреждение спины, что требует дополнительного обследования.

Избиение военного в Хмельницком - что известно

Инцидент в храме УПЦ МП произошел 2 апреля. Московские попы прямо во время богослужения набросились на военного, который призвал общину не молиться в храмах УПЦ МП. На кадрах видно, как священнослужитель бросает бойца на пол и бьет его ногами. Вскоре их заступила толпа мужчин. Наконец прихожане УПЦ МП собрали подписи за перерегистрацию храма УПЦ МП в ПЦУ.

Военному инкриминировали статью за мелкое хулиганство, потому что вроде бы он первым спровоцировал конфликт. Вместе с тем против попа УПЦ МП открыли производство за избиение, однако он успел сбежать из страны.

Избиение военного запустило волну перехода в ПЦУ и в других общинах УПЦ МП области.

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