Шмыгаль рассказал, возобновят ли поставку воды в оккупированный Крым

Премьер подчеркнул, что РФ как страна-оккупант не выполняет своих обязательств перед жителями Крыма.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления поставок Украиной воды через Северо-Крымский канал в оккупированный Крым - не в повестке дня и не является предметом торга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей пресс-конференции на тему «100 дней правительства».

Читайте такжеЗеленского просят проверить данные о причастности спецслужб к покушению на депутата Киевского облсовета Соболева

«Что касается воды в Крым. Вы видите результат, что вода в Крым не подается. Мы понимаем, что она физически не может туда подаваться... Другое дело, что не всегда РФ, которая сегодня является оккупантом Крыма, выполняет свои обязательства перед живущими там людьми, что прописаны в международной конвенции, которую должен выполнять оккупант», - заявил он.

«Эти вопросы нас беспокоят и волнуют, но возобновление поставок через Крымский канал сегодня в повестке дня не стоит и не является предметом торга», - добавил Шмыгаль.

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняются из водохранилищ естественного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram