Псевдопохитителям может "светить" даже ограничение свободы сроком до 5 лет.

Похитить человека ради лайков в соцсетях — звучит странно, страшно и маловероятно.

На Львовщине трое парней так и сделали — прямо средь бела дня затолкали мужчину в багажник авто. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеМальчик из Кропивницкого собрал в соцсети миллион лайков, чтобы родители купили собаку (видео)Все произошло в 8 часов утра. На видео с камер наблюдения видно, как к мужчине, который идет по улице, резко подъезжает авто и останавливается. Мужчину затолкали в багажник машины. Свидетелем этого стала 67-летняя женщина. После увиденного бабушке стало плохо, она обратилась к медикам и правоохранителям.

Когда машину нашли, в ней было трое мужчин. Среди них - и якобы похищенный. Оказалось, это просто розыгрыш. А для этой операции правоохранители вводили план-перехват.

Псевдопохитителям может "светить" даже ограничение свободы сроком до 5 лет.

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Автор: Ольга Робейко