18-летний парень отсидит в тюрьме пять лет вместо девяти.

В Тернопольской области приговоренному к 9 годам заключения за продажу наркотиков существенно смягчили приговор из-за признания вины и инициативы перечислить 100 тысяч гривен на Вооруженные силы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского апелляционного суда, такое решение приняла коллегия судей, рассмотрев апелляционную жалобу 18-летнего обвиняемого.

Отмечается, что 9 февраля Тернопольский горрайонный суд признал его виновным в незаконном приобретении и сбыте наркотических средств и приговорил к 9 годам заключения с конфискацией имущества. Не согласившись с судебным решением, подсудимый подал апелляционную жалобу и просил оправдать его из-за недоказанности преступления.

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Но до начала апелляционного рассмотрения тернополянин изменил апелляционную жалобу и просил смягчить наказание, назначив 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Он указал, что полностью признал свою вину и активно способствовал следствию.

Парень также отметил, что 100 тысяч гривен из внесенного за него залога в размере 198,4 тысяч гривен он решил перечислить на нужды ВСУ.

На суде дядя обвиняемого, выступавший в качестве свидетеля, отметил, что подсудимый с детства был лишен родительской опеки, поскольку сразу после его рождения отец оставил семью, а через несколько лет на заработки заграницу уехала мать. Родители не интересовались сыном и фактически его воспитанием занимался он, из-за чего в 2017 году подсудимый получил статус "ребенка, лишенного родительской опеки".

Свидетель также попросил часть внесенного им залога за своего племянника в размере 100 тыс. грн перечислить на ВСУ.

Кроме этого, коллегия судей выяснила, что подсудимый положительно характеризовался по месту жительства, учебы и работы (юноша одновременно работал и учился в одном из вузов Тернополя), ранее к уголовной ответственности не привлекался. В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Апелляционный суд вынес постановление изменить приговор Тернопольского горрайонного суда и определил подсудимому наказание в виде заключения сроком на 5 лет без конфискации имущества, а часть залога в размере 100 тысяч гривен перечислить на специальный счет в поддержку ВСУ.

Арест жительницы Москвы за финансирование ВСУ

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