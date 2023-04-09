Львовяне в честь празднования католической Пасхи, которую верующие западного обряда христианства празднуют 9 апреля, поставили новый рекорд: выложили и украсили самый большой "трезубец" в Украине из пасок за рекордное время.
Это удалось сделать в рамках благотворительной инициативы, которую организовали в поддержку 125 отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, во Львовском дворце искусств. Там взрослым и детям удалось выложить самый большой "трезубец" в Украине за рекордные 25 минут 17 секунд из 1000 пасок, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Волонтеры подчеркнули, что каждая паска - это вклад украинцев в победу над Российской Федерацией. Деньги, которые удастся собрать с продажи вкусностей, пойдут на покупку дронов. Стоимость рекордной пасочки - 300 грн.
"Смысл жизни каждого из нас уже более года измеряется только тем, что мы делаем для победы. Где бы мы ни были. Спасибо тебе, Львовщина, что помнишь об этом и доказываешь делами каждый день", - говорят волонтеры.
Зеленский поздравил украинцев на Пасху 9 апреля
Напомним, что сегодня одним из первых почтил важный религиозный праздник Пасхи, который часть украинского общества празднует 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.
Он поздравил бойцов ВСУ, международных партнеров и всех верующих и вспомнил об общих "светлых" ценностях, которые, несмотря на разность религиозных предпочтений, важны для всех - это свобода, желание защищать собственную землю и вера в победу.
Отметим, что христиан восточного обряда в этот день отмечают Вербное воскресенье - священное литургию с самого утра ведет митрополит Православной церкви Украины Епифаний в Киево-Печерской Лавре.