Президент Украины вспомнил, что несмотря на разные взгляды на религию и традиции, между верующими западного и восточного обрядов есть кое-что общее - вера в свободу и победу.

Президент Украины Владимир Зеленский в день католической Пасхи, которую христиане западного обряда празднуют 9 апреля, поздравил украинцев и верующих в других уголках мира с наступлением религиозного праздника.

Лидер страны пожелал хороших праздников нашим героям, которые защищают суверенитет Украины на фронте, а также "братьям" - полякам, латвийцам, эстонцам и другим верующим стран-партнеров: США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде и еще множества государств, написал президент в Telegram.

"Это - современный мир. Мир, который стремится жить свободно. Мир, в котором ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. На страже этого мира сегодня стоит Украина. Воюет за свою землю и борется за свои ценности", - подчеркнул Зеленский.

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Он напомнил, что еще несколько дней назад почитал мусульманский "Ифтар", вскоре - поздравит иудеев Украины с завершением Песаха, а уже через неделю - вместе с украинцами восточного обряда будет встречать Пасху, которая в этом году пришлась на 16 апреля. Зеленской подчеркнул, несмотря на отличие во взглядах на религию и традиции, среди верующих разных религий есть кое-что общее - традиция, объединяющая общество, которая бесценна для каждого - вера в защиту родной земли.

"Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единственной для всех: для Украины и всего свободного мира. Это День нашей Победы. Общей. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего того, что символизирует праздник Господнего Воскресения", - написал президент.

Сегодня украинцы празднуют несколько праздников

Напомним, что украинцы, исповедующие восточный обряд христианства, сегодня тоже встречают большой религиозный праздник Вербное воскресенье. Этот день верующие почитают ежегодно в разные даты, но всегда за неделю до Пасхи.

Обычно украинцы идут в храм и освящают веточки ивы. Потом ими легко шлепают детей, ведь, согласно примете, освященная ветка ивы обладает целебной силой и способна защитить от порчи, болезней.

Также сегодня в Украине чтут день памяти Иоанна Прозорливого и Матроны Солунской. Последнюю считают хранительницей домашнего благосостояния и покровительницей хороших хозяек.

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