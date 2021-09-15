Провести в последний путь Ивана Маланича пришли сотни людей.

Во Львове сегодня простились с 45-летним ветераном АТО Иваном Маланичем, который скоропостижно скончался 13 сентября.

Как сообщает корреспондент УНИАН, заупокойная литургия состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла на ул. Театральной, а похороны – на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений №76.

Проститься с Маланичем пришли сотни людей – друзья, знакомые, сослуживцы, неравнодушные горожане. В помещении храма яблоку негде было упасть, также люди полностью заполонили площадь перед храмом. Гроб ветерана буквально утопал в живых цветах.

Неподалеку дежурила бригада "скорой", которая время от времени оказывала медпомощь близким умершего и участникам военного оркестра.

Впоследствии процессия отправилась на Лычаковское кладбище.

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Что известно об Иване Маланиче

Иван Маланич скоропостижно скончался 13 сентября. Он – один из братьев-близнецов Маланичей, которые защищали Украину на Донбассе. Был десантником знаменитой 80-й бригады, служил в снайперской роте.

В 2014 году Иван вместе с братом, экс-главой Госэкоинспекции во Львовской области Николаем Маланичем в составе 80-й бригады отправился на фронт. Оба принимали участие в обороне города Счастье и Луганской ТЭС. Иван Маланич был награжден орденом "За мужество" III степени.

Автор: Мирослава Бзикадзе