ВНО по украинскому языку и литературе: многие из зарегистрированных не пришли сдавать экзамен (видео, фоторепортаж)

В этом году некоторые категории учащихся освободили от государственной итоговой аттестации.

Во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе сегодня приняли участие более 275 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, это тестирование было многочисленным.

Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 тыс. 081 человек - это 74,44% от общего количества зарегистрированных. 143-х участников не допустили на пункты тестирования, из них 52-х – из-за выявленных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по украинскому языку и литературе будут определены до 24 июля. На страницах участников результаты будут опубликованы до 25 июля.

"Тестирование по украинскому языку и литературе, как и первое ВНО по математике, состоялось в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины. Традиционно ВНО по украинскому языку и литературе является самым многочисленным из всех тестирований. И то, что его удалось провести в безопасных условиях, свидетельствует о готовности МОН, УЦОКО и пунктов тестирования заботиться о здоровье участников и педагогов на протяжении всей основной и дополнительной сессий ВНО", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Чтобы не было скоплений, участникам в приглашениях указали разное время, на которое нужно прийти. Но эта схема не сработала. На одном из пунктов тестирования, куда приехала съемочная группа, абитуриенты толпой сгрудились под воротами, а потом вместе не хотели заходить внутрь, говорится в сюжете ТСН.

Под пунктом тестирования видно толпу и слышен смех, однако не до смеха всем. До начала ВНО с украинского языка и литературы - часть пытается повторить, доучить, запомнить.

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На пункт тестирования будут пускать только здоровых. За этим на пороге следит медик с термометром. Все должны соблюдать дистанцию. Какую именно - на асфальте нарисовано мелом. А чтобы не скапливались, то в приглашениях каждому написали конкретное время, на которое нужно прийти и пройти внутрь.

Во время первого тестирования по математике эта схема не сработала. Как только начали впускать в пункт тестирования, все хлынули и сбились в кучу.

Сегодня картина в этом дворе кардинально другая. Пункт тестирования открыл дверь, а идти внутрь желающих нет. Зашла одна абитуриентка. И только с третьего приглашения, когда уже гаркнули, абитуриенты пошли толпой.

На ВНО по украинскому зарегистрировалось почти 370 тысяч человек. Но из-за того, что его результаты не обязательно зачислять как ГНА, такие изменения в этом году внесли за пандемии коронавируса, на пункты пришли не все.

В одном из сумских пунктов не дошла треть участников. У ректора вуза, в котором открыт пункт тестирования, диагностировали коронавирус. Тут всех успокаивают, что опасности нет - помещения продезинфицированы.

Тестирование длится три часа. Все время надо быть в маске. Кто по уважительным причинам сегодня не попал на ВНО, может прийти на дополнительную сессию. Она состоится почти через месяц.

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