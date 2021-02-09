На собранные средства купили оборудование, корм и медикаменты и начали необходимые ремонтные работы в семи приютах для животных.

Линия магазинов EVA вместе с партнерами направила 270 000 гривен на обустройство семи приютов для животных Киевской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областей.

«Тяжелый карантинный 2020 год заставил многих людей в Украине и мире переосмыслить привычные вещи и вместе с тем показал, сколько полезных дел можно сделать общими усилиями, помогая тем, кто в этом нуждается больше всего. Новый кейс корпоративной социальной ответственности линии магазинов EVA заключается в том, чтобы отказаться от новогодних подарков партнерам, на которые компания выделяла значительные суммы, а сэкономленные средства передать на ремонт и обустройство приютов для животных, которые сейчас оказались одними из самых беззащитных», ― говорит руководитель PR-направления линии магазинов EVA Александра Гнатик.

Она также отметила, что из-за карантина и кризиса все меньше людей имеют возможность помогать в содержании животных. Из-за этого десятки тысяч собак, кошек и других животных из приютов по всей Украине находятся на грани выживания, а усилия волонтеров, которые заботятся о них, к сожалению, не безграничны.

«По инициативе нашей компании гуманистическое движение UAnimals запустило проект помощи приютам и собрало 135 000 гривен, а линия магазинов EVA удвоила эту сумму, и мы направили 270 000 гривен на спасение животных», — говорит Александра Гнатик.

На собранные средства купили оборудование, корм и медикаменты и начали необходимые ремонтные работы в семи приютах для животных.

Приют «Стрыйские хвосты» (г. Стрый) получил помощь в размере 35 900 грн. Благодаря этим средствам ведется строительство боксов из стеклопакетов, которые позволят предотвратить контакты животных на карантине. Кроме того, начато строительство карантинной комнаты, закуплены материалы для современной вентиляционной антибактериальной системы.

ОО «Мокрый нос» (г. Трускавец)получила 38 998 грн, благодаря чему были закуплены материалы для построения шести дополнительных вольеров.

Приют-передержка в Диевкедля бездомных животных Днепра на благотворительные средства в размере 38 571 грн ремонтирует помещения и улучшает условия пребывания бездомных животных. Для стирки вещей волонтеров, а также подстилок для котят и щенков, приобрели стиральную машинку.

Приют «Верные друзья» (г. Тернополь) получил от благотворителей 38 560 грн. На эти средства строят вольеры для собак, а также приобрели 5 будок для передержки собак на территории приюта.

В приюте «Милосердие» (пгт Брюховичи) неподалеку от Львова проживают 300 собак. Благодаря собранным средствам в размере 38 859 грн тут строят крышу, чтобы улучшить условия содержания животных.

Гостомельский приют (г. Гостомель) для животных получил помощь в размере 41 105 грн. Средства использованы на монтаж системы отопления в приюте и закупку мяса для собак и кормов для котов.

В приюте «Рукавичка», расположенном в Одесской области, благодаря полученным средствам в сумме 38 007 грн начали подготовку к строительству изолятора для животных. Уже оплачены все необходимые материалы. Само же строительство запланировано на конец февраля из-за удаленности приюта от города и нехватки строителей-волонтеров.

Подробный отчет о расходах опубликован на страницах UAnimals, EVA Благодійність.

Александра Гнатик обратила внимание, что этим проектом линия магазинов EVA стремится не только обеспечить неотложную помощь в спасении животных, но и показать важность приобщения к этому делу. Все партнеры сети EVA в этом проекте стали благотворителями, за что получили письма с благодарностью.

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Автор: УНИАН