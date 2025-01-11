Виталий Кличко встретился с бойцами батальона 'Свобода': передал большую партию дронов и вручил награды

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами батальона "Свобода" 4 бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины. Передал партию помощи от столичной громады и вручил награды. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" отправилась на фронт очередная партия крайне необходимой помощи от громады столицы – еще 500 fpv-дронов и 50 Mavic 3Т. Встретился с военными батальона "Свобода", которые воюют в составе бригады, и передал это оборудование. Вручил защитникам 90 наград от столицы и поблагодарил за мужество", - сообщил Виталий Кличко.

Также мэр Киева вместе с бойцами зажгли костер и почтили молитвой память погибших Героев.

Кличко отметил, что бойцы "Свободы" находились на ротации, но уже снова отправились на передовую.

"Всего в минувшем году из бюджета Киева 4-й бригаде столица выделила 435 млн грн. Это - средства на оснащение и насущные потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. Мы продолжим помогать всем военным, которые защищают Украину. И за средства громады, и за небюджетные средства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко третий раз подряд встречал Новый год с защитниками на передовой. Посетил 8 воинских подразделений на Донбассе и Харьковском направлении и передал дроны и другую помощь от столичной громады.

Также сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из своего бюджета почти 10 миллиардов гривен на помощь Силам обороны.