Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова

Он намекнул, что планирует идти в политику общеукраинскую.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что после трех каденций больше не будет баллотироваться на эту должность.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

"Заканчивается моя третья каденция на посту мэра Львова – я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили моложе, мудрее, талантливее, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", - объяснил Садовый.

Он также подчеркнул, что сейчас ставит себе цель начать работать на уровне государства.

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"Моя задача сегодня – работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву. Ведь сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета, и также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов – я этого не позволю!" - заявил Садовый.

Андрей Садовый возглавляет Львов с апреля 2006 года. С того времени дважды переизбирался на эту должность. Следующие местные выборы в Украине состоятся в конце октября 2020 года.

Садовый баллотировался на президентских выборах 2019 года, однако 1 марта принял решение снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.