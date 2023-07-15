Отмечается, что "Триумф" оккупантов находился под Дебальцево.

Силы обороны Украины уничтожили в Донецкой области зенитно-ракетную систему С-400 российских оккупантов. Захватчики из нее в июне 2023 года ударили по Краматорску, убив посетителей кафе, в том числе детей.

Отмечается, что украинские воины при помощи системы HIMARS уничтожили российскую ЗРС С-400 "Триумф", которая находилась под Дебальцевым.

"По имеющимся данным Центра стратегических коммуникаций, это именно та российская С-400, из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске 27 июня. В результате вражеской атаки погибли более 10 человек, среди которых трое детей", - говорится в сообщении Оперативного командования "Север" в Telegram

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Удар по Краматорску 27 июня 2023 - главные новости

27 июня 2023 года россияне ударили ракетой "Искандер" по пиццерии в Краматорске, где в этот момент находилось много людей, в том числе детей.

Всего погибли 12 человек, в том числе трое детей. Кроме того, еще 60 человек пострадали, в том числе восьмимесячный ребенок, а также политик, журналистка и писатель из Колумбии.

1 июля умерла украинская писательница Виктория Амелина, которая пострадала во время циничного удара россиян по кафе в Краматорске.

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