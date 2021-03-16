Министерство образования поручило назначить новые даты начала каникул.

В середине весны в украинских школах традиционно начинаются весенние каникулы, однако их даты ежегодно меняются. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране 15 марта Министерство образования издало новые рекомендации для школ, которые устанавливают дату начала каникул.

Когда начнутся весенние каникулы в разных регионах

В этом учебном году каникулы в большинстве городов Украины проведут с 22 по 28 марта включительно.

В некоторых регионах даты проведения каникул отличаются:

Винница - каникулы тут прошли 9-15 марта;

- каникулы тут прошли 9-15 марта; Житомир - с 13 по 21 марта;

- с 13 по 21 марта; Ужгород - каникулы проходили с 1 по 7 марта;

- каникулы проходили с 1 по 7 марта; Львовская область (кроме Львова) - с 15 по 22 марта;

(кроме Львова) - с 15 по 22 марта; Николаев - с 22 марта по 4 апреля;

- с 22 марта по 4 апреля; Киевская область – с 9 по 14 марта (в шести школах), с 29 марта по 4 апреля (в 15 громадах), с 22 по 28 марта (в 47 громадах области).

В Киеве дату каникул изменили для учеников 5-11 классов - они будут отдыхать с 18 до 28 марта. Ученики младших классов выйдут на каникулы вместе со всей Украиной.

Министерство образование дает рекомендации относительно даты каникул, но окончательное решение принимает администрация каждой школы. В случае сложной эпидемиологической ситуации школа может продлить каникулы. При этом должно соблюдаться важное правило: сумма всех каникул, кроме летних, должна составлять не менее 30 дней.

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Автор: Екатерина Пулатова