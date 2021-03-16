В середине весны в украинских школах традиционно начинаются весенние каникулы, однако их даты ежегодно меняются. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране 15 марта Министерство образования издало новые рекомендации для школ, которые устанавливают дату начала каникул.
Когда начнутся весенние каникулы в разных регионах
В этом учебном году каникулы в большинстве городов Украины проведут с 22 по 28 марта включительно.
В некоторых регионах даты проведения каникул отличаются:
- Винница - каникулы тут прошли 9-15 марта;
- Житомир - с 13 по 21 марта;
- Ужгород - каникулы проходили с 1 по 7 марта;
- Львовская область (кроме Львова) - с 15 по 22 марта;
- Николаев - с 22 марта по 4 апреля;
- Киевская область – с 9 по 14 марта (в шести школах), с 29 марта по 4 апреля (в 15 громадах), с 22 по 28 марта (в 47 громадах области).
В Киеве дату каникул изменили для учеников 5-11 классов - они будут отдыхать с 18 до 28 марта. Ученики младших классов выйдут на каникулы вместе со всей Украиной.
Министерство образование дает рекомендации относительно даты каникул, но окончательное решение принимает администрация каждой школы. В случае сложной эпидемиологической ситуации школа может продлить каникулы. При этом должно соблюдаться важное правило: сумма всех каникул, кроме летних, должна составлять не менее 30 дней.
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