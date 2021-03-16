По словам министра, ситуация с распространением коронавируса в Украине является достаточно напряженной.

Министерство образования и науки Украины советует школам продлевать каникулы в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram.

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«Ситуация с распространением коронавируса в Украине является достаточно напряженной.... Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлевать при необходимости каникулы в школах. Дополнительно к этим мерам, учитывая рост показателей заболеваемости и решение региональных комиссий ТЭБ и ЧС, общие МОН и Минздрава рекомендации также предусматривают введение дополнительных ограничений при «желтых» и «оранжевых» уровнях эпидемической опасности, в частности: переводить на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов заведений общего среднего образования, учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического ) образования и студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования», - отметил он.

Прежде всего, как подчеркнул Шкарлет, эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни.

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Автор: Леся Лещенко