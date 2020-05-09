Генпрокурор Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы песней Лещенко, который поддержал аннексию Крыма

После критики Венедиктова удалила ссылку на видео, но строки из песни оставила.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне песней российского исполнителя Льва Лещенко, который поддержал аннексию Крыма.

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Пост с видео и отрывком из песни она опубликовала в Facebook утром 9 мая. Скриншот поста опубликовало hromadske.ua.

Напомним, в марте 2014 года Лещенко поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий Владимира Путина в Украине. Все подписанты, в том числе и Лещенко, после этого попали в «черный список» Министерства культуры Украины за поддержку аннексии Крыма.

После критики Венедиктова удалила ссылку на видео, но строки из песни оставила.

«Песня — символ победы над фашизмом. Песня 1975 года — это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко — не символ. РФ — страна-агрессор. И Крым — украинский. Не надо манипулировать», — дописала она.

Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылки удалила. Все, кого им обидела, — простите», — написала Венедиктова.

«Это частная страница, держите себя в руках», — подытожила она.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская власть не делает из войны культ, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это не «помпезный конкурс танцев на костях», потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу главное не громкость, а искренность.