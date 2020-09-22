По словам медиков, шлем в случае аварии защищает человека от травм головы.

В Украине хотят обязать велосипедистов надевать защитный шлем, поскольку он спасает жизни в случае аварии.

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Отмечается, что аварии, участниками которых являются велосипедисты, в Украине не редкость. Только за 8 месяцев этого года зафиксировали 1462 аварии по факту наезда на велосипедиста, при этом 1113 человек получили травмы, а 128 – погибли.

По словам медиков, шлем в случае аварии защищает человека от травм головы, он обеспечивает уменьшение риска повреждения головного мозга.

В велосообществе же дискуссия: стоит ли обязать владельцев двухколесных одевать шлем всегда, или только на дороге.

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Автор: Катерина Шварц