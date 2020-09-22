В Украине хотят обязать велосипедистов надевать защитный шлем, поскольку он спасает жизни в случае аварии.
Читайте такжеВ столице прошел первый праздничный велопарадОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что аварии, участниками которых являются велосипедисты, в Украине не редкость. Только за 8 месяцев этого года зафиксировали 1462 аварии по факту наезда на велосипедиста, при этом 1113 человек получили травмы, а 128 – погибли.
По словам медиков, шлем в случае аварии защищает человека от травм головы, он обеспечивает уменьшение риска повреждения головного мозга.
В велосообществе же дискуссия: стоит ли обязать владельцев двухколесных одевать шлем всегда, или только на дороге.
Вас также могут заинтересовать новости
- Транспорт на свежем воздухе: можно ли пользоваться велосипедом во время карантина
- Велосипедистов стало вдвое больше: в столице жалуются на недостаточно развитую инфраструктуру для двухколесных (видео)
- Велосезон-2020: почему велосипеды превращаются из средств передвижения в элемент роскоши
- На Черниговщине священник за 10 километров возит детей в школу мотоблоком (фото, видео)
- В велодень на Софийской площади в Киеве улеглись сотни велосипедистов (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram