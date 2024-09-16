Бессменный ректор КНУКиИ Михаил Поплавский, который возглавляет вуз уже более 30 лет, в интервью Григорию Решетнику на YouTube откровенно рассказал о времени и о себе, о непростом пути к успеху, создании бренда университета, национальных проектах и ключевых этапах своей жизни. Ведущий не жалел острых вопросов, а Михаил Михайлович удивил неожиданными ответами, приоткрыв завесу личной жизни и поделился планами на будущее.

Как всегда, в кадре, как и ежедневно на работе, Поплавский выглядит безупречно: каждая деталь продумана до мелочей, неизменная прическа, идеальный костюм. Кстати, их, как и концертные образы, ректор заказывает исключительно у украинских дизайнеров.

Стать успешным. Об этом мечтал Михаил из села Мечиславка что на Кировоградщине. После окончания школы он поступил в профессионально-техническое училище № 25 г. Горловка Донецкой области по специальности "машинист электровоза в шахте".

"Что такое бурсаки? Бушлат синий, кирзовые сапоги, роба. Но я всегда следил за внешним видом: был наглажен, аккуратен, причесан. Внешний вид - одна из ступенек на пути к успеху.

Я всегда верил, что стану успешным человеком. А вера - это магия, которая открывает путь к мечте",-говорит Поплавский.

После службы в армии и работы директором дома культуры села Великие Трояны Кировоградской области 25-летний Поплавский в 1975 году стал студентом первого курса Киевского государственного института культуры, который закончил с отличием. А в 1993 году уже возглавил малоизвестное тогда заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине.

Развивая Университет, Поплавский удивил смелыми, нестандартными и даже эпатажными решениями. Он шокировал украинский шоубизнес, запустив пиар-проект "Поющий ректор как технология" по раскрутке Киевского университета культуры, когда впервые вышел на сцену с песней "Юный орел".

"Очень трудно было войти в образ "юного орла", а еще труднее - из него выйти",- признается ректор.

За свою творческую карьеру Поплавский выпустил более 50 ярких клипов, более 200 разножанровых песен и более 150 масштабных концертных шоу, которые собирали полные залы.

Проект "Поющий ректор" выполнил свою миссию - привлек внимание к Университету, к важным вещам, которые всегда подчеркивал Поплавский: сохранение и развитие украинской песни, традиций, важность воспитания патриотической молодежи.

За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил "Кулек" в ведущее художественное учебное заведение страны - по версии ресурса "Освіта.ua" вуз четвертый год подряд занимает первое место в ТОП-рейтинге "Лучшие художественные заведения высшего образования Украины".

Сейчас в университете работает восемь мощных факультетов. Студенты учатся в инновационных лабораториях, оснащенных новейшим мультимедийным оборудованием, где могут реализовывать различные проекты и воплощать смелые творческие идеи.

"Традиционно я лично встречаюсь со студентами. В сентябре проведу мастер-классы для первокурсников. Я всегда говорю студентам, что карьера и счастливое будущее зависит только от них. Чтобы достичь успеха, нужно грести с первого курса. А мы предоставляем студентам возможности и инструменты, формируем творческую атмосферу для реализации их творческих, здоровых амбиций",-говорит в интервью Михаил Михайлович.

Кроме того, Михаил Поплавский за эти годы реализовал ряд творческих проектов, направленных на популяризацию украинской песни и поддержку молодых артистов.

1997 год. На украинском телевидении детские программы занимают лишь 3% общего вещания. В эфире транслируется российская "Утренняя звезда". Поплавский кардинально меняет ситуацию, основав легендарный всеукраинский детский телевизионный конкурс "Крок до зірок". Он стал единственным украинским общенациональным и социальным проектом, который предоставлял возможность всем желающим детям из разных уголков страны реализовать свои творческие способности. Единственное условие - песни должны звучать на украинском и вживую. По сути в 1997 году Михаил Поплавский запустил детскую творческую индустрию Украины.

В 2004 году, когда информационное пространство Украины было тотально заполнено российским контентом, Поплавский основал мощный патриотический проект "Наша песня" - площадку для легендарных мастеров сцены и молодых исполнителей, которые имели возможность представить новую украинскую музыку самых разных жанров широкой аудитории. В этом году проект, который со временем трансформировался в "Украинскую песню года", отметил 20-летний юбилей.

"Украинская песня - это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. В каждой песне заложены глубокие смыслы, история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению и свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины", - говорит Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский представил украинскую песню всему миру. 2 апреля 2012 года команда ректора вошла в современную мировую историю, реализовав беспрецедентный музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!". Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150-ти странах.

Марафон вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый продолжительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Он длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Михаил Поплавский признается, что чувствует себя счастливым: занимается делом своей жизни - Киевским национальным университетом культуры и искусств, имеет замечательную семью.

"Сейчас в наших условиях проснуться утром живым уже есть счастье. Я счастливый человек, счастливый ректор, счастливый отец. Недавно снова стал дедушкой, имею трех внуков и горжусь, что род Поплавских, который я исследовал до восьмого поколения, продолжается", - говорит Михаил Михайлович.

Ежедневно он вдохновенно идет на любимую работу, вдохновляется своими студентами, их творческими успехами, экспериментами и смелостью. Поплавский уже работает над новыми проектами, записал новую песню "Украина вперед!" и готовится к 75-летию.

Говорит, что мечтает устроить гранд-шоу "Украина вперед!", которого еще не видела Украина, Национальную музыкальную премию "Украинская песня года 2024: Песни рожденные войной", новый сезон Всеукраинского телевизионного детского проекта "Крок до зірок - 2025" и благотворительный тур по Америке и Европе "Украина вперед!".

Активно помогает ВСУ, хотя не любит говорить об этом. В частности, перечислил 1 миллион гривень, покупал бронированные автомобили для пограничников и другим подразделениям ВСУ.

"Мечтаю, чтобы Украина стала европейской, богатой, страной. Чтобы наступил мир, чтобы мы победили и чувствовали себя большой объединенной нацией", - поделился ректор.