Артистка не стало сегодня, 6 апреля.

Ушла из жизни известная украинская актриса театра и кино, звезда фильма "За двумя зайцами" Таисия Литвиненко. Сердце народной артистки Украины остановилось в воскресенье, 6 апреля. На момент смерти знаменитости было 90 лет.

Трагическую новость об уходе женщины в мир иной сообщил ее сын Назар Стригун. Он опубликовал сообщение на своей странице в Facebook, где объявил о большой потере для украинского кинематографа. Сейчас о причине смерти матери мужчина не говорит.

"Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье", - сообщил сын легендарной актрисы.

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