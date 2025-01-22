Опубликован короткий список номинантов на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года.
На сайте премии сообщается, что члены Шевченковского комитета отобрали произведения, которые будут участвовать в третьем туре конкурса, путем тайного голосования. Учитывалась их художественная ценность, уникальность, общественная значимость и влияние на национальную социокультурную среду.
Литература:
- Юрий Издрик - книга стихов "Колекція";
- Светлана Поваляева - сборник "Мінлива хмарність з проясненнями";
- Марьяна Савка - книга стихов "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри";
- Юрий Тарнавский - роман "Теплі полярні ночі";
- Богдан Томенчук - книга стихов "Вишийте, мамо, бронежилет".
Литературоведение и искусство:
- Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Юрий Мосенкис - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги";
- Игорь Набитович - книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".
Публицистика и журналистика:
- Александр Зинченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла";
- Павел Казарин - "Ретроспектива блогів на "Українській правді".
Также выбрали лучшие произведения в категориях музыкальное, театральное, визуальное, декоративно-прикладное и киноискусство. Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.
Шевченковская премия
Национальную премию учредили еще в 1961 году. Она считается высшей творческой наградой за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
В прошлом году победителями стали писательница Екатерина Калитко, члены группы "Хорея Козацька", кинорежиссер Ирина Цилык, публицист Виталий Портников и литературовед Михаил Назаренко.