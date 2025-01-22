Победителей определят ко дню рождения Тараса Шевченко.

Опубликован короткий список номинантов на получение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года.

На сайте премии сообщается, что члены Шевченковского комитета отобрали произведения, которые будут участвовать в третьем туре конкурса, путем тайного голосования. Учитывалась их художественная ценность, уникальность, общественная значимость и влияние на национальную социокультурную среду.

Литература:

Юрий Издрик - книга стихов "Колекція";

Светлана Поваляева - сборник "Мінлива хмарність з проясненнями";

Марьяна Савка - книга стихов "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри";

Юрий Тарнавский - роман "Теплі полярні ночі";

Богдан Томенчук - книга стихов "Вишийте, мамо, бронежилет".

Литературоведение и искусство:

Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Юрий Мосенкис - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги";

Игорь Набитович - книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Публицистика и журналистика:

Александр Зинченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла";

Павел Казарин - "Ретроспектива блогів на "Українській правді".

Также выбрали лучшие произведения в категориях музыкальное, театральное, визуальное, декоративно-прикладное и киноискусство. Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.

Видео дня

Шевченковская премия

Национальную премию учредили еще в 1961 году. Она считается высшей творческой наградой за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

В прошлом году победителями стали писательница Екатерина Калитко, члены группы "Хорея Козацька", кинорежиссер Ирина Цилык, публицист Виталий Портников и литературовед Михаил Назаренко.

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