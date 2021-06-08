На территории квартала бизнес-класса «Новопечерские Липки» в Печерском районе столицы, на прошлых выходных открыли новый фонтанный комплекс с водопадом. Открытие прошло в формате семейного праздника Summer Water Day, где гостям представили новую прогулочную аллею, развлекали уличным перформансом, выступлением DOROFEEVA и диджитализированными спецэффектами. Также на празднике гостям презентовали последнюю, 8 очередь крупнейшего в Украине комплексного проекта на Печерске.

Фонтанный комплекс с водопадом является частью 6 очереди ЖК, которая уже введена в эксплуатацию и является основным элементом новой прогулочной ландшафтной аллеи проекта. 8 очередь квартала, которую представили на праздничной вечеринке, дополнит концепцию ЖК подвесными пешеходными мостами, которые будут интегрированы в прогулочный ландшафт последних очередей ЖК.

8 очередь квартала «Новопечерские Липки» это - 5 домов высотностью 16-24 этажа, 742 квартиры с современными планировочными решениями и видовыми террасами на последних этажах, школа и детские сады, большая прогулочная парковая зона. Новая очередь квартала спроектирована в формате mixed-use. Общая площадь новых домов очереди - 101 700 м2, подземный паркинг площадью 18 925 м2, коммерческие помещения для бизнеса - 11 800 м2. Также в новой очереди запроектировано уникальное общественное пространство и многофункциональное образовательное пространство для детей в возрасте от 2 до 16 лет.

Инвестиционно-девелоперская компания полного цикла City One Development в партнерстве с компанией UDP уже приступили к строительству 8-й, последней очереди строительства жилого квартала «Новопечерские Липки». Закончить проект планируют в 2024 году.

Валерий Кодецкий, президент инвестиционно-девелоперской компании City One Development: "Новопечерские Липки - это первый в столице проект такого формата, в который мы заложили философию человекоцентричности. Продуманная концепция, экосистемный подход к планированию и развитию, инновации, которые мы воплощаем в каждой новой очереди проекта, позволяют нам оставаться уже больше 10 лет в ТОП лучших ЖК. Каждая новая очередь для нас – это прежде всего вызов и задача сделать современный город более удобным, комфортным и безопасным для людей. А многолетнее доверие наших клиентов - это наше главное достижение и лучшая рекомендация».

О ЖК "Новопечерские Липки"

Жилой квартал бизнес-класса расположен в Печерском районе столицы и занимает территорию в 25 га. В ЖК уже реализовано 6 очередей общей площадью 683 149 м2, 7 и 8 очереди на этапе строительства. Всего в квартале запроектировано 3800 квартир, 2 767 уже построено. Треть территории проекта – зеленые и прогулочные зоны. В ЖК более 120 объектов инфраструктуры, среди которых: 2 общеобразовательные школы – Новопечерская школа British School, детский сад полного дня «Академия Счастья LeapKids», спортивно-оздоровительный комплекс GYMMAXX, Теннисная Академия UTA, медицинские центры, бытовые сервисы, центры развития, творческие студии, рестораны и SPA салоны и многое другое. Квартал реализуется компанией City One Development в партнерстве с компанией UDP. https://novolipki.com

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Автор: Григорий Бондарь