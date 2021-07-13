Директриса обратилась в полицию по факту кражи школьного имущества.

В Запорожье в общеобразовательной школе №96 родители решили продать ковер, купленный за родительские деньги для класса, и спровоцировали целый скандал. Директор школы написала заявление в полицию по факту кражи школьного имущества.

Об инциденте в Facebook рассказала глава общественного движения "Хочу учиться" Екатерина Зверева.

"Деньги от продажи ковра находятся у родителей на нужды детей в новом учебном году, ведь никто не сомневается, что они будут", – отметила волонтер.

По ее словам, ковер нельзя было украсть у школы, ведь купили его за родительские деньги и не передавали на баланс учебного учреждения, он попросту пылился четыре года в шкафу.

Читайте такжеВ харьковской школе сознательно решили "проучить" маму девочки за отказ сдавать деньги - "Родители SOS""На ковре не было инвентарного номера, а заявления про передачу на баланс с подписями всех без исключения финансово участвовавших в покупке родителей нет. И не было. У нас есть информация о том, что в школе есть некое заявление от одной из мам, ещё от 2017 года, которая сама его "передала на баланс". Но вопрос, как и зачем его приняли спустя год, если он не подходит по саннормам, без сертификата качества, и до 2021 года, так и оставался без должного оприходования с проставлением инвентарного номера?" – задалась вопросом Зверева.

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Автор: Катерина Шварц