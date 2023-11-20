Соответствующий законопроект о Международном мужском дне зарегистрировали в Раде.

В Украине "конкуренция" с 8 марта: в Верховной Раде предлагают начать отмечать Международный мужской день и уже выбирают дату.

Собственно, соответствующий проект постановления с регистрационным номером 10270 внесли в парламент народные депутаты Украины, в частности, Мария Мезенцева, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Сергей Швец, Ярослав Юрчишин.

В пояснительной записке отмечается, что Международный мужской день в Украине предлагается праздновать ежегодно 19 ноября. При этом сказано, что это делается с целью празднования достижения и вклада ребят и мужчин, в частности за их вклад в развитие нации, общества, общины, семьи, брака и ухода за детьми.

Видео дня

В записке говорится, что установление Международного мужского дня может стать важным шагом в поддержании гендерного равенства. Также сказано, что Международный день мужчин основали в Тринидаде и Тобаго в 1999 году по инициативе доктора Джерома Тулака Сингхома в честь дня рождения его отца. Сейчас его отмечают в более чем 80 странах.

"Этот день призван не конкурировать с Международным женским днем, а подчеркнуть важность физического и психического здоровья мужчин", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как празднует День мужчин мир

У Дня мужчин есть две даты празднования. Всемирный день мужчин 4 ноября был основан по инициативе журналиста и писателя Джорджа Киндела в 2000 году. Идею создания праздника поддержала ООН. С тех пор он отмечается ежегодно в первую субботу ноября, а также на праздник в 2000-ых годах вручали премии выдающимся мужчинам. Праздник имеет неофициальный статус во всех странах.

Более известным стал Международный день мужчин 19 ноября, который широко отмечается во всем мире. Он был создан, чтобы привлечь внимание к важности отцовства, здоровья мужчин и дискриминации мужчин.

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