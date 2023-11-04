4 ноября во Всемирный день мужчин поздравьте близких и друзей мужского пола - мы собрали красивые поздравления.

В первую субботу ноября Украина вместе со всем миром чествует весь мужской пол - в эту дату отмечают Всемирный день мужчин. 4 ноября - вот когда отмечается День мужчин в Украине в 2023 году. В эту дату стоит поздравить всех близких, друзей, коллег и знакомых мужского пола. Мужчины редко слышат комплименты в свою сторону, поэтому поздравление им обязательно запомнится.

День мужчин 2023 - история праздника

День мужчин имеет две даты празднования. Всемирный день мужчин был учрежден по инициативе журналиста и писателя Джорджа Киндела в 2000 году. Идею создания праздника поддержала ООН. С тех пор он отмечается ежегодно в первую субботу ноября, а также на праздник в 2000-ых годах вручали премии выдающимся мужчинам. Праздник имеет неофициальный статус во всех странах.

Более известным стал Международный день мужчин 19 ноября, который широко отмечается во всем мире. Он был создан для привлечения внимания к важности отцовства, мужскому здоровью и к дискриминации мужчин. С каждым годом все больше украинцев знают, когда отмечается Международный день мужчин, хотя Международный женский день 8 марта всё ещё более популярен.

Видео дня

Всемирный день мужчин - открытки и поздравления

В День мужчин тебе желаю

Быть любимым и любить.

Оставаться всегда в форме

И красивой жизнью жить.

Будь успешным и везучим,

Смейся, радуйся, шути.

Что бы в жизни ни случилось

Не сдавайся, не грусти!

***

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всем ты самым лучшим —

Со Всемирным днем мужчин!

Благоденствия желаю,

Счастья, мира и побед,

Пусть дела все процветают,

Чтоб удачей был согрет!

***

Есть в мире тысячи причин

Мужчин беречь и славить их.

И во Всемирный день мужчин

Озвучим славные из них.

Мужчины - сила и оплот,

От них в семье зависит быт,

В сердцах их мужество живет,

На их плечах весь мир лежит.

***

Во Всемирный день мужчин

У меня есть сто причин

С праздником тебя поздравить,

Твое мужество прославить!

Ты отважен, ты силен,

Ты хорош со всех сторон,

Все таким же оставайся,

В славе и любви купайся!

***

Наши любимые мужчины,

Мы вас всех просто обожаем!

Ведь вы для нас незаменимы,

Без вас мы жизнь не представляем!

Желаем бодрого вам духа,

Здоровья крепкого и сил,

И кушать вкусно и от брюха,

Чтоб радость каждый миг дарил!

***

С Днем мужчин! Хочу пожелать вам стабильности и уверенности, пусть руки всегда будут золотыми и работящими, а вторые половинки всегда вас поддерживают и вдохновляют! Пусть здоровье никогда не подводит!

***

Мужчины, сегодня ваш день, и вы заслуживаете все самое лучшее. Пусть каждый момент вашей жизни будет наполнен радостью и удовлетворением. С праздником!

***

Дорогие мужчины! С праздником! Пусть каждый ваш день будет полон силы, уверенности и успехов. Пусть ваши мечты сбудутся, а жизнь будет полна радости и удовлетворения.

***

День мужчин - время отмечать ваш вклад в общество и семью. Спасибо за вашу силу, мудрость и усердие, которые вы приносите в наш мир. Пусть этот день принесет вам радость, успехи и много позитивных моментов в вашей жизни!

***

Поздравляю с Днем мужчин! Счастья, здоровья и гармонии. Пусть каждый день будет наполнен радостью и достижениями! Желаю отменного здоровья, надежных друзей рядом, семейного счастья и профессиональным успехов. Пусть сбудется всё, о чем ты мечтал.

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