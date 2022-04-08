За это можно будет получить штраф, общественные работы или же лишение свободы.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров и нарушение запрета торговли отдельными видами товаров в условиях военного или чрезвычайного положения (№7261).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом в Уголовном кодексе Украины предлагается установить, что торговля алкогольными напитками на территориях, где введено военное или чрезвычайное положение, в нарушение установленных ограничений или запрета торговли такими товарами - наказываются штрафом от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от 3 до 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 136 тыс. грн) или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Также в статье о незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров устанавливается, что если такие действия были совершены в условиях военного или чрезвычайного положения, они наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

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