Не всем пассажирам понравилась подобная "компания".

В вагоне киевского метро накануне был замечен пассажир с собакой бойцовской породы, предположительно - американским стаффордширским терьером.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Киев без цензуры".

Автор публикации напоминает, что правила пользования подземкой разрешают перевозить питомцев исключительно с соблюдением мер безопасности. Собаки подобных пород в перечень разрешенных для провоза животных не входит.

В данном случае хозяин собаки вез ее без намордника и поводка, усадив рядом с собой на сиденье. В вагоне находилось множество других пассажиров. Один из них сделал замечание мужчине. После этого тот, оставив собаку, подошел ко второму, между ними произошел непродолжительный диалог. Собака в это время находилась без контроля со стороны хозяина.

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"В специфической обстановке метро, где много незнакомых людей, звуков, запахов милые животные могут испугаться и стать агрессивными. Кроме этого, в правилах метрополитена Киева (пункт 3) указано, что граждане могут бесплатно перевозить птиц и мелких животных только в специальных клетках. Отсюда следует, что больших собак взять с собой в метро не получится. А у человека на видео получилось", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован