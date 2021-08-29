Сейчас, по данным ОЕОУ, в Украине находится около 15 тысяч паломников.

По совместному прогнозу Объединённой еврейской общины Украины и Фонда им. Раби Нахмана, на Рош а-Шана в Умань прибудет всего около 30 тысяч паломников.

Об этом сообщает ОЕОУ.

"Высказываются предположения, о том, что их может быть до 50 тысяч. По нашему мнению эти прогнозы не оправдаются. Связано это с рядом ограничений. Например: обязательная самоизоляция после возвращения из Украины для израильтян (многие хотят быть на Йом Кипур в синагоге), отмена продаж медицинских страховок в Израиле для поездок в Украину, множественные тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

"Сейчас, по нашим данным, в Украине находится около 15 тысяч паломников, часть из которых посещает могилы цадиков по всей стране. С сегодняшнего дня ожидается прибытие более 2 тысяч паломников ежедневно", - отметили в ОЕОУ.

Автор: Григорий Бондарь