С исполнителя сняли запрет на въезд, который длился три года.

В Киев 3 мая приехал гражданин России рэпер Василий Вакуленко (известный под псевдонимом "Баста"), который ранее неоднократно посещал оккупированный РФ Крым.

Читайте такжеСигал, Бабкина, Панин и другие: Минкульт составил "черный список" лиц, угрожающих нацбезопасности (документ)Об этом сообщил в соцсети общественный активист Сергей Стерненко. Он написал, что Вакуленко ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму и не признавал, что нарушал украинский закон. Активист отметил, что рэпер ездил на гастроли в оккупированный Крым, но срок действия запрета на въезд в Украину уже истек.

Также Стерненко напомнил, что в 2017-м Баста был одним из тех, кто выбирал лучшую песню про Крымский мост, незаконно построенный оккупационными властями.

"Участие в мероприятии, которое прославляет оккупацию Крыма, является прямым основанием не пускать его в Украину как личность, которая угрожает национальной безопасности... СБУ об этом знала, но его все-таки пустили", - написал активист.

В видеоролике под постом Стерненко заявил, что о возможном приезде Вакуленко была проинформирована Служба безопасности. Он отметил, что в 2017 году СБУ запретила Вакуленко въезд в Украину на три года. После этого россиянин не раз говорил, что не понимает, почему ему запретили въезд.

Запрет на въезд в Украину рэперу Басте

В 2017 году Басте запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.

31 августа 2020 года Минкульту пришло письмо от СБУ о снятии запрета на въезд на территорию Украины и исключении из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.

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Автор: Ирина Погорелая