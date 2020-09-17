Министерство культуры и информационной политики 16 сентября разрешило рэперу Басте посещать Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в сообщении.