Баста может посещать Украину / instagram.com/bastaakanoggano
Министерство культуры и информационной политики 16 сентября разрешило рэперу Басте посещать Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в сообщении.
С чего все началось:
- В 2017 году Басте запретили посещать Украину
- Связано это с тем, что рэпер неоднократно посещал оккупированный Крым
- Запрет на въезд в Украину действовал три года
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