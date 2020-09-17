Баста может посещать Украину / instagram.com/bastaakanoggano

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"31 августа 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста")", - говорится в сообщении.

С чего все началось:

  • В 2017 году Басте запретили посещать Украину
  • Связано это с тем, что рэпер неоднократно посещал оккупированный Крым
  • Запрет на въезд в Украину действовал три года

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Автор: УНИАН