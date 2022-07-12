Из них получают непосредственно пособие по безработице 261 тысяча человек.

В Украине официально зарегистрировано 310 тысяч безработных, которые стали на учет в центре занятости, из них помощь по безработице получает 261 тысяча.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире информационного телемарафона.

"Центр занятости оперирует данными по тем людям, которые действительно обратились в Центр занятости через "Дию" или через телефон или физически обратились к работникам службы занятости, для того, чтобы зарегистрироваться", - пояснила Свириденко.

Она добавила, что в странах Европейского Союза находится по меньшей мере 5,2 млн беженцев из Украины, из которых 3,5 млн украинцев получают помощь от стран ЕС. Эти люди находятся за границей и не стоят на учете в Государственном центре занятости.

Министр экономики отметила, что правительство реагирует на вызовы, которые существуют на рынке труда, в частности, помощью в перемещении бизнеса из прифронтовых зон в более безопасные регионы страны.

"Удалось релокировать 652 предприятия и сделать возможным для людей продолжение работы на этих предприятиях. Есть отдельно у нас программа для людей, которые приехали с востока Украины на запад страны. Для стимулирования работодателей брать внутренне перемещенных лиц на работу, у нас есть от государства программа компенсации части заработной платы. Таким образом уже 7 405 человек трудоустроены и мы компенсировали из бюджета 37 млн грн заработной платы, тем самым стимулируя работодателей более активно принимать ВПО на работу", - сказала Свириденко.

Она добавила, что все грантовые программы, которые запускает государство для поддержки предприятий и предпринимателей, имеют основной критерий - создание новых рабочих мест.

Свириденко отметила, что для возрождения деловой активности в тех регионах, которые больше всего пострадали от военных действий, нужно прежде всего восстановить разрушенную инфраструктуру.

"Мы проводим такие встречи с регионами, понимаем, какие системообразующие предприятия функционировали и что нужно сделать, чтобы они снова функционировали в нормальном русле... Когда разрушенные предприятия возобновят свою работу, это даст возможность для людей, которые сегодня находятся за рубежом и сомневаются, возвращаться ли им в страну, не понимая, где они будут работать, решить вопрос и запустить экономику в этих регионах", - сказала Свириденко.

Министр экономики отметила, что для тех граждан, которые хотят работать, но не имеют работы, или их предприятие еще не восстановлено, будут предлагаться общественные работы.

"Это все общественно полезные работы, которые могут выполняться в областях, городах, поселках", - пояснила Свириденко.

Она добавила, что граждане, которые сегодня становятся на учет в центр занятости и являются безработными, получают в среднем 4700 грн. В сравнении с этим, за общественные работы предусмотрена оплата минимум 6500 грн для человека.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Кабинет министров принял постановление, согласно которому официально зарегистрированных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам за минимальную заработную плату.

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