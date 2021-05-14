Если в начале 2021 года на 1 вакансию претендовало 12-14 человек, то сейчас - примерно 6 человек.

Количество безработных в Украине за январь-апрель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12%.

Об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Инна Бондини во время пресс-конференции.

"Если сравнивать с прошлым годом - то констатируем стабилизацию на рынке труда. Сейчас на 12% меньше безработных, чем за аналогичный период в 2020 году. Вакансий такое же количество. Если в начале 2021 года на 1 вакансию претендовало 12-14 человек, то сейчас - примерно 6 человек. Конечно, это усредненный показатель и зависит от региона и отрасли экономики, но мы оперируем статистикой Службы занятости. Ситуация на открытом рынке труда может отличаться", - отметила Бондини.

Напомним, по данным Национального банка, благодаря возобновлению экономической активности в Украине в 2021 году уровень безработицы снизится и в среднем за год будет составлять 9,1%.

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Автор: Богдан Слуцкий