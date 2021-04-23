НБУ ожидает, что в 2022 году уровень безработицы будет составлять 8,5%.

Благодаря возобновлению экономической активности в Украине в 2021 году уровень безработицы снизится и в среднем за год будет составлять 9,1%.

Такой прогноз содержится в инфляционном отчете за первый квартал, размещенном на официальном сайте Национального банка.

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"В текущем году уровень безработицы снизится и в среднем за год будет составлять 9,1%. С одной стороны, возобновление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой - снижение будет тормозиться значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда. Однако уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня - 8,5%", - сказано в отчете.

Отмечается, что дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будет поддерживать повышение доходов граждан.

"Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 17,8% и на 9,7% в следующем году; реальная - на 8,6% и на 3,9% соответственно", - сказано в отчете.

Что этому предшествовало

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек.

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 млн человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

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Автор: Богдан Слуцкий