По наблюдению девелоперов, чаще всего украинцы покупают жилье в более менее безопасных регионах, таких как Тернополь, Луцк, Черновцы, Черкассы, Франковск и Львов.

По последним подсчетам, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине разрушено 70 миллионов квадратных метров жилья. Поэтому в стране уже сейчас нужно менять правила игры на строительном рынке и в конце концов избавиться от коррупции. Именно для этого парламент ввел градостроительную реформу, которая исключит из процесса человеческий фактор и взяточничество. Такое мнение высказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

"Вопрос восстановления жилищного фонда станет одним из ключевых для государства после победы. До войны в год мы строили 10-12 миллионов квадратных метров. Нам еще строить и строить. С принятием законопроекта 5565 разрешение на строительство будет легче получить и об откатах в десятках тысяч долларах или квадратных метров уже речь не пойдет. Потому что процедура будет унифицирована и это будут делать алгоритмы, а не люди на каждом этапе", – объясняет эксперт.

По ее мнению, украинцы смогут сэкономить до 20 процентов от стоимости жилья, именно столько застройщики отдавали взятками. Отныне у всех участников рынка появится личный электронный кабинет с цифровой подписью, которые сделают невозможными коррупционные сделки.

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Специалисты считают, что желающих покупать жилье в Украине станет больше, а вот критерии выбора изменились. Если до российского вторжения и бомбардировок украинцы выбирали комфорт и многообразие инфраструктуры, то сейчас в приоритете безопасность.

"Важной стала энергетическая независимость, наличие локальных пунктов несокрушимости и тому подобное", – считает Виктория Берещак.

По наблюдению девелоперов, чаще всего украинцы покупают жилье в более менее безопасных регионах, таких как Тернополь, Луцк, Черновцы, Черкассы, Франковск и Львов.

"После нашей победы украинский рынок недвижимости будет в выигрышном положении. Потому что быть касательным к новому экономическому чуду, которым станет Украина, захочет и частный капитал, и государственные институты. Возможность приобрести жилье в Украине появится у многих и это будет сделать проще, выгоднее и переспективнее", - убеждена эксперт.